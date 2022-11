Die hessische Politikerin warf der AfD vor, »zu viele rote Linien überschritten« zu haben. Dazu zählte sie die »Anbiederung an die diktatorischen und menschenverachtenden Regime in Russland, China und jetzt auch den Iran «, den »Opportunismus und das Dauermobbing im Kampf um Posten und Mandate« sowie »den Aufbau korrupter Netzwerke in der Partei«.