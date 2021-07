AfD-Klage gegen Angela Merkel »Wie Herr Braun so platt gesagt hat …«

Verletzte die Kanzlerin mit ihrer Kritik an der Kemmerich-Wahl in Thüringen das Gebot parteipolitischer Neutralität im Amt? Die AfD klagt vorm Bundesverfassungsgericht – und die Vertreter der Regierung geraten in Bedrängnis.