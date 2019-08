Höckes Kyffhäusertreffen AfD soll mehr als 34.000 Euro Strafe zahlen

Der AfD-Kreisverband Nordhausen-Eichsfeld-Mühlhausen steht ganz besonders im Fokus. Zum einen natürlich wegen des prominenten Vorsitzenden: An der Spitze der Regionalgruppe steht der Thüringer Landes- und Fraktionschef der AfD - Björn Höcke.

Zum anderen aber auch wegen fragwürdiger Zahlungen aus dem Jahr 2016, für die die Bundestagsverwaltung jetzt eine Strafe verlangt: 34.168,96 Euro soll die AfD bezahlen. Das erfuhr der SPIEGEL aus dem Bundestag. Auch das ZDF berichtet darüber.

Es geht dabei um die Finanzierung eines früheren Kyffhäuser-Treffens des "Flügel", der rechten Strömung innerhalb der AfD. Über das Konto des Kreisverbandes sollen Teilnehmergebühren für das Treffen und weitere höhere Beträge eingezahlt worden sein, die womöglich als Spendenzahlungen zu werden sind.

Aus dem Bundestag heißt es nun, im Rechenschaftsbericht der AfD aus dem Jahr 2017 seien die Einnahmen der Partei im Zusammenhang mit dem "Kyffhäusertreffen" nicht erfasst worden. Es gehe um einen Betrag in Höhe von 17.084,48 Euro. Für die Berechnung der Strafe wurde diese Summe verdoppelt.

Derartige Strafen werden in der Praxis beglichen, indem die betroffenen Parteien im kommenden Jahr entsprechend weniger Zuschüsse erhalten.

In der AfD-Spendenaffäre wurden bislang zwei Strafbescheide durch die Bundestagsverwaltung in Höhe von insgesamt 409.000 Euro ausgestellt, gegen die die Partei jedoch klagt. Dabei geht es in den Fällen des AfD-Co-Parteivizes Jörg Meuthen und des heutigen AfD-Europapolitikers Guido Reil um verdeckte Wahlkampfhilfen durch die Schweizer PR-Agentur Goal AG.