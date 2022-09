Die nordrhein-westfälische AfD-Landtagsfraktion will den Abgeordneten Christian Blex aus der Fraktion werfen. Dies berichtet die »Welt« und wurde dem SPIEGEL so aus AfD-Kreisen bestätigt. Die Fraktion fasste demnach am Mittwoch den Beschluss, den Antrag auf Ausschluss von Blex auf die Tagesordnung der nächsten Fraktionssitzung am kommenden Dienstag zu setzen. Dort müssen laut Geschäftsordnung der AfD-Landtagsfraktion zwei Drittel der Mitglieder einem Ausschluss zustimmen. Der Antrag wurde bereits von über zwei Dritteln der Fraktion unterstützt.