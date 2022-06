Das Gericht verwies explizit auf den formal aufgelösten völkisch-nationalistischen »Flügel« der AfD um den Thüringer Landeschef Björn Höcke. Zwar sei die Gruppierung aufgelöst – die Protagonisten des »Flügel« übten aber weiterhin maßgeblichen Einfluss in der Partei aus. Auch die Aktivitäten der Jugendorganisation »Junge Alternative« (JA) seien in die Bewertung eingeflossen. Sowohl beim »Flügel« als auch bei der JA sei ein »ethnisch verstandener Volksbegriff« ein zentrales Politikziel, wonach das deutsche Volk in seinem ethnischen Bestand erhalten und »Fremde« möglichst ausgeschlossen werden sollten. Dies, so das Gericht, weiche vom Volksbegriff des Grundgesetzes ab.