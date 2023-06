Die Linke befindet sich derzeit in der Spaltung, womöglich will Wagenknecht noch in diesem Jahr mit einem eigenen Projekt an den Start gehen. Im SPIEGEL-Gespräch forderte die Noch-Linkenpolitikerin den Rücktritt der Parteispitze: »Natürlich wäre es gut, wenn diese Hasardeure zurücktreten und vernünftigen Leuten Platz machen würden.« (Lesen Sie hier das Gespräch mit Wagenknecht ).