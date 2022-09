Der stellvertretende AfD-Vorsitzende Peter Boehringer sprach am Dienstag in Berlin von einem extrem dürftigen Informationsstand. »Deshalb muss hier erst mal Information auf den Tisch, bevor wir hier eine endgültige Bewertung abgeben.« Im Auftrag der AfD sei die Reise nicht. Aus der Bundestagsfraktion nehme nach derzeitigem Informationsstand keiner daran teil, sagte ein Sprecher auf Nachfrage.

Mehrere AfD-Abgeordnete sind zurzeit in Russland, wie die AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt am Montag bestätigt hatte. »Derzeit bereist eine Gruppe bundesdeutscher Mandatsträger Russland. Ein Besuch der Ostukraine ist geplant«, hieß es in einer Mitteilung. Teil der Delegation seien die beiden AfD-Landtagsabgeordneten Hans-Thomas Tillschneider und Daniel Wald. Die Gruppe wolle sich ein »eigenes Bild der humanitären Lage machen«.