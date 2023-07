AfD-Parteitag Die Möchtegern-Demütigen

Der nächste Streit droht am Samstag. Maximilian Krah, Bundevorstandsmitglied und EU-Abgeordneter aus Sachsen, will die AfD im Europawahlkampf anführen. Doch gegen Krah gibt es viel Widerstand, wegen seiner extremen Aussagen, seiner Kontakte und seines persönlichen Verhaltens.

So sorgte etwa Krahs Anwaltstätigkeit für die Männer, die einen Migranten an einen Baum gefesselt hatten, für Schlagzeilen. Oder seine Verbindungen nach China und zu russischen Hardlinern, die den Krieg in der Ukraine befeuern und mit Sanktionen belegt sind.

Selbst die ID-Fraktion hat ihn schon zwei Mal suspendiert. Einmal, weil er im französischen Präsidentschaftswahlkampf nicht für Marine Le Pen aus seiner Fraktion geworben hatte, sondern für die Partei des Rechtsextremen Eric Zemmour. Und einmal, weil er bei der Vergabe eines PR-Auftrags manipuliert haben soll, was er bestreitet.

Nächtliche Entscheidung geplant

Kann die AfD an einem Wochenende entscheiden, in diese Partei einzutreten und gleichzeitig jemanden zum Spitzenkandidaten machen, der von der Fraktion mehrfach suspendiert wurde? Auf den drei wichtigsten Kandidatenlisten, die innerhalb der Partei kursieren, steht Krah jedenfalls auf Platz eins. Auch Weidel und Chrupalla hatten sich hinter ihn gestellt.

Doch am Freitag gibt es immer wieder Grüppchen, die sich in der Messehalle und im Innenhof zusammenstellen. Sie diskutieren darüber, ob Krah nicht doch besser auf Platz drei kandidieren solle. Dort bekäme er sicher ein sehr gutes Ergebnis, auf Platz eins wäre es wohl eher knapp. Zu einem Ergebnis kam man nicht, nur so viel: In der Nacht wollen sich die Mächtigen in der Partei noch einmal verständigen.

Sollte Krah zurückziehen, ginge Platz eins an René Aust, einen Thüringer, der zu einem der wichtigsten Verbündeten von Björn Höcke gezählt wird. Der ist noch frei von Skandalen – inhaltlich aber nah bei Krah.