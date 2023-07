»Wir wollen den Delegierten der AfD zeigen, dass sie hier mit ihrer rechten, rassistischen, antisemitischen und ganz und gar menschenverachtenden Politik nicht erwünscht sind«, erklärte Dagmar Freyberg-Schumann von den Omas gegen Rechts. »Wir stehen für ein weltoffenes Magdeburg, Deutschland und Europa.«

»Nazis wegbassen 2.0«

Der Sprecher des Bündnisses Solidarisches Magdeburg, Jan Renner, betonte: »Der AfD ist nichts an einem friedlichen Europa und internationaler Zusammenarbeit gelegen, sie verfolgt einen radikalen nationalistischen Kurs, in dem Deutschland immer an erster Stelle stehen soll.« Er fügte hinzu: »Das hatten wir in diesem Land schon einmal und brauchen wir nicht wieder.«