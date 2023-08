Vor einem Auftritt in Daun in der Eifel ist die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch am Freitag mit Fäkalien beschmiert worden.

Wie die Polizei in Daun bestätigte, gab ein Mann vor, ein Foto mit der Politikerin machen zu wollen. Er trat näher an sie heran und beschmierte sie dann den Angaben zufolge im Bauchbereich mit einer Substanz, bei der es sich um Hundekot handeln soll.