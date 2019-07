Sächsisches Verfassungsgericht AfD darf Landeswahlliste erweitern

Das Sächsische Verfassungsgericht hat der AfD eine teilweise Erweiterung der Wahlliste zur Landtagswahl in einem Eilverfahren genehmigt. Nach einer Entscheidung der Leipziger Richter vom Donnerstag darf die Partei bei dem Urnengang am 1. September mit 30 statt nur 18 Kandidaten antreten.

Ein endgültiger Richterspruch in dem Rechtsstreit um ursprünglich 61 Kandidaten steht indes noch aus. Im eigentlichen Verfahren, in dem es um die Frage geht, ob die Kürzung der Liste rechtens war, will das Gericht noch vor der Wahl Klarheit schaffen. Eine Entscheidung ist demnach für den 16. August terminiert.

Der Landeswahlausschuss hatte Anfang Juli zunächst entschieden, dass die AfD bei der Wahl nur mit 18 Listenbewerbern antreten darf, obwohl die Partei insgesamt 61 Kandidaten aufgestellt hatte. Der Ausschuss hatte dies mit formalen Mängeln bei der Zusammenstellung der Listen begründet. (Lesen Sie hier mehr zu den Hintergründen.)

Das Gremium monierte unter anderem, dass die AfD ihre Kandidaten auf zwei Parteitagen wählte und das anfangs beschlossene Wahlverfahren später änderte. Schon zur Landtagswahl 2014 hatte es Probleme mit der Liste gegeben.

Die AfD hatte dagegen sowohl beim Bundesverfassungsgericht als auch in Leipzig Verfassungsbeschwerde eingelegt. Die Richter in Karlsruhe hatten eine Entscheidung über die Beschwerde bereits am Mittwoch wegen formaler Mängel abgelehnt und darauf verwiesen, dass die Länder den Schutz des Wahlrechts gewährleisteten.

Wäre es bei einer Ablehnung geblieben, hätte die Partei bei der Wahl vor allem Direktmandate gewinnen müssen. Andernfalls hätte sie womöglich nicht alle Mandate besetzen können, die ihr nach dem Wahlergebnis zugestanden hätten.