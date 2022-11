In den anderen Ausschüssen des Bundestags ist es ähnlich: So war die AfD im Innenausschuss Ende September erneut mit dem Versuch gescheitert, ihren Abgeordneten Martin Hess durchzusetzen. Wie Teilnehmende der nicht öffentlichen Sitzung übereinstimmend berichteten, gab es in einer geheimen Abstimmung sechs Stimmen für Hess, bei 39 Neinstimmen und einer Enthaltung. Der Posten bleibt damit weiter vakant.