Arno Bausemer und Mary Khan-Hohloch wollen für die AfD nach Brüssel. In ihren Lebensläufen soll es jedoch Ungereimtheiten geben. Nun lässt der AfD-Vorstand die Biografien der Kandidaten für die bevorstehende Europawahl überprüfen. Dies beschloss am Montag der AfD-Bundesvorstand – ein entsprechender Bericht des Nachrichtenportals »T-Online« wurde der Nachrichtenagentur AFP aus Vorstandskreisen bestätigt. Anlass sind Zweifel an den Angaben, die einige jüngst benannte AfD-Kandidaten für die Europawahl zu ihren Lebensläufen gemacht haben.