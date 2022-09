Laut Staatsanwaltschaft gab es im Zuge der Ermittlungen an insgesamt sieben Orten in Berlin, Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen Durchsuchungen. Dabei wurden Unterlagen und Datenträger sichergestellt, die nun ausgewertet werden sollen. Wie der SPIEGEL aus Justizkreisen erfuhr, waren unter den Durchsuchungsorten auch Adressen der Firma Ströer in Köln und von Verantwortlichen des inzwischen aufgelösten Vereins.