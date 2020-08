Fall Kalbitz vor Gericht Raus, rein, raus - und wieder rein in die AfD?

Den Fraktionsvorsitz in Brandenburg hat Andreas Kalbitz nach der Box-Affäre niedergelegt. Nun will er sich vor Gericht wieder in die AfD zurückklagen. Seine Gegner um Parteichef Meuthen rüsten sich für den Fall der Fälle.