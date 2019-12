Lars Herrmann AfD-Bundestagsabgeordneter verlässt Partei und Fraktion 

Die Zahl der AfD-Abgeordneten im Bundestag ist weiter gesunken. Mit Lars Herrmann trat nun der vierte Parlamentarier aus der Fraktion aus. Der 42-Jährige arbeitete bis zum Einzug in den Bundestag als Hauptkommissar bei der Bundespolizei.

Der Beamte, der auch die Partei verließ, hatte seinen Schritt zuvor in einem Gespräch mit den beiden Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland und Alice Weidel erläutert. "Seine Beweggründe hat er in einem persönlichen Gespräch dargelegt. Seinen Entschluss werden wir in der nächsten Fraktionsversammlung darlegen. Wir bitten, von Spekulationen Abstand zu nehmen", heißt es in dem Schreiben an die AfD-Fraktion, das dem SPIEGEL vorliegt.

Gauland und Weidel bedauerten den Schritt "sehr", wie es weiter in dem Brief heißt. Man verliere mit Herrmann "einen stets engagierten und fleißigen Kollegen, welcher die Bundestagsfraktion in zahlreichen Gremien vertreten hat".

Herrmann galt seit Längerem als Kritiker des national-völkischen "Flügel"-Netzwerks um den Thüringer AfD-Landes- und Fraktionschef Björn Höcke. Auf dem jüngsten Bundesparteitag in Braunschweig hatte er Höcke aufgefordert, für einen der drei Vizeposten der Bundespartei zu kandidieren. Doch Höcke lehnte dies ab. Mit seinem Vorschlag hatte Herrmann versucht, den Rechtsaußen in der Partei herauszufordern - in der Hoffnung, dieser würde so auf dem Delegierten-Parteitag keine Mehrheit erhalten.

Im Verlaufe des Mittwochs erklärte Herrmann gegenüber dpa und später gegenüber dem SPIEGEL, er sei wegen Kritik an Höcke aus der Landesgruppe Sachsen im Bundestag ausgeschlossen worden, ohne angehört worden zu sein. "Das war für mich der Zeitpunkt, um zu sagen, dass mich hier nichts mehr hält. Mit ihrer Entscheidung haben sie es mir leicht gemacht, adieu zu sagen", sagte er dem SPIEGEL.

Herrmann wurde dem sogenannten gemäßigten Lager in der AfD zugerechnet. Einst gehörte er zu den Unterstützern der sächsischen AfD-Politikerin und Parteichefin Frauke Petry, die nach dem Einzug der Rechtspopulisten in den Bundestag im Herbst 2017 zusammen mit Mario Mieruch die Partei verlassen hatte und die seitdem im Bundestag als fraktionslose Abgeordnete sitzen. Auch der AfD-Abgeordnete Uwe Kamann hatte vor rund einem Jahr Bundestagsfraktion und Partei verlassen. Nach dem Austritt Herrmanns gehören dem Bundestag derzeit noch 90 AfD-Abgeordnete an.

Offizielle Begründung der AfD-Fraktion: Seehofers Politik

Offiziell wurde der Austritt des Beamten, der seit Frühjahr 2013 der Partei angehörte, von der AfD-Fraktion mit dem neuen Kurs von Bundesinnenminister Horst Seehofer begründet. Der CSU-Politiker hatte am Vortag eine bessere personelle Ausstattung des Verfassungsschutzes im Kampf gegen den Rechtsextremismus angekündigt. AfD-Fraktionspressesprecher Christian Lüth schrieb am Mittwoch in einer Stellungnahme, man gehe davon aus, "dass der Druck von Horst Seehofer auf Beamte - in seinem Fall Polizeibeamte - Wirkung gezeigt hat". Diese "rechtswidrige Schikane" sei bedauerlich, "zumal die AfD alle Beamten, die sich Schikanen ausgesetzt sehen, nach Kräften unterstützt."

Herrmann erklärte am Mittwoch gegenüber dpa und später dem SPIEGEL, dass für ihn auch die Pressekonferenz von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gemeinsam mit Verfassungsschutz (BfV) und Bundeskriminalamt (BKA) am Vortag ausschlaggebend gewesen sei. Diese hätten den "Flügel" als rechtsextrem eingestuft. Herrmann sagte: "Als Beamter - auch wenn mein Beamtenverhältnis derzeit ruht - habe ich auch Pflichten. Diesen werde ich gerecht". Er wolle nun bis zum Ende der Legislaturperiode als fraktionsloser Abgeordneter weiterhin Themen der Inneren Sicherheit und die Arbeit seiner Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei in den Fokus rücken.

Auf die Frage, ob er er mit den Ex-AfD-Abgeordneten Petry, Mieruch und Kamann nunmehr im Bundestag zusammenarbeiten werde, sagte er dem SPIEGEL: "Ich kann nur für mich sprechen, aber ich glaube nicht, dass wir vier Ehemaligen politisch einen Neuanfang im Parlament starten werden." Laut der Sitzordnung werde er mit den drei Ex-Kollegen hinter der AfD-Fraktion Platz nehmen.

Neues Personal beim Verfassungsschutz

Horst Seehofer hatte am Dienstag gemeinsam mit den Chefs von Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt (BKA) seine Pläne für eine Neuorganisation der Behörden vorgestellt. BKA und das Bundesamt für Verfassungsschutz sollen demnach jeweils 300 zusätzliche Stellen bekommen, die "ganz spezifisch für die Bekämpfung des Rechtsextremismus" gedacht seien, so Seehofer.

Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang hatte darauf verwiesen, dass neben den altbekannten Strukturen wie Parteien und Kameradschaften verstärkt die neue Rechte ins Visier genommen werden. Er nannte dabei die "Identitäre Bewegung" sowie die "Junge Alternative" und das "Flügel"-Netzwerk in der AfD, die seit diesem Frühjahr als "Verdachtsfälle" im Bereich des Rechtsextremismus geführt werden. Für diese Organisationen werde beim Bundesamt eine neue Abteilung eingerichtet.

Haldenwang verwies zudem auf die im Sommer eingerichtete Zentralstelle für Fälle von Rechtsextremismus im öffentlichen Dienst. Es handele sich zwar offenbar um Einzelfälle - dennoch müsse geschaut werden, ob es dabei auch Netzwerke gebe.