Wenn es darum geht, Anleihen beim politischen Gegner zu suchen, kennt Björn Höcke wenig Hemmungen. »Frieden schaffen ohne Waffen«, twitterte der Thüringer AfD-Landeschef jüngst zum Krieg in der Ukraine, unterlegt in den hellblau-weißen Farben, wie sie auf Fahnen bei Anti-Kriegs-Demonstrationen zu sehen sind.

Der Slogan aus der linken Friedensbewegung der 1980er-Jahre, der in Westdeutschland ebenso wie in den kleinen Oppositionszirkeln der DDR populär war, dient Höcke als Folie für sein Nein zur deutschen Waffen-Unterstützung der Ukraine. Der Krieg sei zwar »schrecklich, aber er ist nicht unser Krieg«.

Höckes Vorstoß ist Teil seiner Strategie, über die eigene Kernklientel hinaus zu wirken. Frei nach dem Motto des italienischen und auch in rechten Kreisen seit Langem aufmerksam rezipierten Neomarxisten Antonio Gramsci, der einst den Begriff der »kulturellen Hegemonie« prägte. So versucht nun Höcke mit sprachlichen Aneignungen im gesellschaftlichen Diskurs zu punkten. Im Visier ist dabei der Thüringer Ministerpräsident und Linkenpolitiker Bodo Ramelow, der, anders als viele in seiner Partei, sich jüngst in der »Thüringer Allgemeine« offen für weitere Waffenlieferungen an Kiew zeigte und auch forderte, Schritt für Schritt Moskau den Gashahn zuzudrehen. Er schloss daran den Satz an: »Bevor Putin eskaliert, müssen wir eskalieren.« Eine Bemerkung, an der sich Höcke nun abarbeitet, wie jüngst auf seiner Facebook-Seite. Offenkundig in der Absicht, mit seinem vorgeblichem Friedenskurs auch enttäuschte Wähler der Linken zu erreichen.

Chrupalla mit harter Rhetorik Höcke, vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist geführt, steht mit seinem Kurs nicht allein. Seit Wochen versucht der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla, die Partei als eine Art neue Friedenskraft zu verorten. Wie Höcke auf Twitter, so erklärte er vor wenigen Tagen in der »Welt«, dieser Krieg sei »nicht unser Krieg«. Auf die Frage, wie sich Kiew denn ohne Waffen verteidigen solle, antwortete er kühl: »Das ist die Aufgabe der Ukraine, nicht meine. Als Bundesrepublik Deutschland haben wir keinerlei Bündnis-Verpflichtungen. Ich vertrete deutsche Interessen.« Berlin, schlug er vor, sollte als Austragungsort für Gespräche zwischen der Ukraine und Russland dienen, die Bundesregierung als neutraler Mittler agieren.

»Der Ukrainekrieg ist nicht unser Krieg« AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla

Chrupalla, der aus dem sächsischen Görlitz stammt, glaubt, mit seiner Anti-Kriegs-Rhetorik auch ostdeutsche Befindlichkeiten auffangen zu können. Auf Twitter lobte er Mitte April, als die Ampel-Koalition noch um ihren Kurs zur Lieferung schwerer Waffen rang, den SPD-Kanzler in einem Duktus, der aus dem weit links stehenden Teil der Friedensbewegung hätte stammen können: Olaf Scholz setze »sich gegen die vereinten Kriegstreiber aus FDP, Grünen und Union durch – keine Lieferung schwerer Waffen, kein Embargo, keine Kriegsbeteiligung der Nato«.

Bild vergrößern Russischer Außenminister Sergej Lawrow, AfD-Politiker Tino Chrupalla im Dezember 2020 in Moskau: »Wichtiger Besuch« Foto: Russian Ministry of Foreign Affa / imago images/ITAR-TASS

Die Positionierung Chrupallas, seit dem Austritt Jörg Meuthens einzig verbliebener Parteichef an der Spitze, hat auch mit der künftigen Machtkonstellation in der Partei zu tun. Mitte Juni will der 47-Jährige auf dem Bundesparteitag im sächsischen Riesa wiedergewählt werden. Der Umgang mit dem Krieg in der Ukraine dürfte, sofern er bis dahin anhält, eines der zentralen Themen auf der Zusammenkunft werden.

Die Haltung der Partei zum Überfall Russlands ist keinesfalls abschließend geklärt. Nach mühseligen internen Debatten hatte sich zwar die Bundestagsfraktion, die von Chrupalla und Alice Weidel geführt wird, nach dem 24. Februar auf ein Papier geeinigt, in dem der Angriff als völkerrechtswidrig verurteilt wurde, zugleich aber lehnten die AfD-Parlamentarier Wirtschaftssanktionen gegen Russland ab, billigten nur Sanktionen gegen Verantwortliche und Unterstützer des Angriffskrieges.

Chrupalla steht emblematisch für die Nähe der AfD zu Putins Russland. Wie wohl kaum ein anderer AfD-Politiker pflegte er noch in jüngerer Vergangenheit demonstrativ Kontakte zum Kreml. Im Dezember 2020 weilte der Parteichef mit einer kleinen AfD-Delegation rund drei Stunden zu einem Arbeitsessen beim russischen Außenminister Sergej Lawrow, im Juni 2021 war Chrupalla erneut in Moskau, diesmal im russischen Verteidigungsministerium. Dazwischen besuchte auch seine Fraktionskollegin Alice Weidel Moskau – im März 2021 führte sie Gespräche im Außenministerium und mit der russischen Zentralbank.