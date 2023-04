Inhaltliche Radikalisierung

Um die Botschaften dann weiterzuverbreiten und die Kulturrevolution von rechts zu schaffen, gibt es den Verein »Ein Prozent«. Der Vorsitzende Philip Stein ist ein Zögling Kubitscheks und will eine »Gegenkultur«, wie sie es nennen, aufbauen. Es gibt Comics, Videospiele, Podcasts, man fährt Kampagnen zu angeblichem Wahlbetrug.

Das Bundesamt hält fest, dass es bei dem Verein nicht nur eine »quantitative Zunahme der verfassungsfeindlichen Äußerungen« festgestellt habe, sondern auch eine inhaltliche Radikalisierung. Es gebe einen Volksbegriff ähnlich des IfS, sowie nachweislich völkisch-nationalistische Ideologie und Rassismus.

»Ein Prozent« ist zudem gut angedockt an den rechtsextremen Flügel der AfD. Und an die »Junge Alternative« (JA), den Nachwuchs der Partei. Immer wieder sind Funktionäre zu Gast in ihrem Podcast, der Verein wiederum durfte auf dem Bundeskongress der JA für sich werben.

Die Radikalsten setzten sich immer durch

Bei der Jugendorganisation der AfD haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder die Radikalsten durchgesetzt und die, die etwas weniger extrem auftreten wollten, verloren. Im Oktober wurde Hannes Gnauck zum alleinigen Vorsitzenden gewählt, ein Soldat, der vom Militärischen Abschirmdienst der Bundeswehr schon länger als Rechtsextremist eingestuft ist, und keine Uniform mehr tragen darf.

Das Bundesamt attestiert der JA nun eine »inhaltliche Verfestigung und teils auch Verschärfung der extremistischen Positionen«. Sie propagiere ein völkisches Gesellschaftskonzept, »das auf biologistischen Grundannahmen beruht« und agitiere gegen die Demokratie. Es gehe der JA nicht um eine Auseinandersetzung in der Sache, »sondern um eine generelle Herabwürdigung des demokratischen Systems der Bundesrepublik Deutschland«.

Als die JA 2019 als Verdachtsfall eingestuft wurde, klagte sie noch dagegen. Auch jetzt ist dies vorstellbar, inhaltlich aber dürfte die Höherstufung für die JA fast egal sein. Schon 2020 sprachen sie dem Verfassungsschutz die Neutralität ab, schrieben, dieser sei »zu einem politischen Machtinstrument verkommen«. Man wolle sich von den Beobachtungen des Verfassungsschutzes nicht einschüchtern lassen.

Hannes Gnauck, heute Bundesvorsitzender, teilte das Statement in sozialen Netzwerken.