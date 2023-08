An den vergangenen beiden Wochenenden hatte die AfD in Magdeburg ihre Kandidatenliste für die Europawahl aufgestellt. In ihren Reden hatten die Bewerber immer wieder radikale Töne angeschlagen. Vor einer Woche hatte sich Haldenwang daher in seiner Einschätzung bestätigt gesehen, dass innerhalb der Partei starke verfassungsfeindliche Strömungen bestünden, deren Einfluss weiter zunehmen würde. Das Bundesamt für Verfassungsschutz bearbeitet die AfD als sogenannten rechtsextremistischen Verdachtsfall.

»Wir würden zur fünften Kolonne Moskaus verkommen«

Mit seiner Einschätzung ist Haldenwang nicht allein. SPD-Chefin Esken sagte im ZDF-»Morgenmagazin«, die AfD wolle anstelle einer guten Zusammenarbeit Deutschlands in Europa und darüber hinaus »völkisch-nationale Konzepte«. Sie warnte vor einem »wirklich großen Schaden für Deutschland«, wenn sich dies durchsetzen würde. Die AfD habe in Magdeburg »sehr deutlich gemacht, dass sie im Kern eine rechtsradikale Partei ist«.