Abgeordneter Brodehl verlässt Partei AfD verliert Fraktionsstatus in Schleswig-Holstein

Überraschend verlässt der schleswig-holsteinische Landtagsabgeordnete Frank Brodehl die AfD. Dies kündigte er am Freitag in einer Debatte über die Angebote in Ganztagsschulen an. Die AfD verliert damit ihren Fraktionsstatus.