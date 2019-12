Podcast "Stimmenfang" Hat der völkische "Flügel" jetzt das Sagen in der AfD?

Der Podcast als Text zum Lesen

Sie wollen lesen, was im Podcast gesagt wird? Dann sind Sie hier richtig.

Das vollständige Transkript

[00:00:02] Matthias Kirsch Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom SPIEGEL. Ich bin Matthias Kirsch.

[00:00:10] Björn Höcke (AfD) Ich kann euch garantieren, dass dieser Bundesvorstand in dieser Zusammensetzung nicht wiedergewählt wird.

[00:00:18] Matthias Kirsch Diese Vorhersage hat Björn Höcke, der AfD-Chef in Thüringen im Juli dieses Jahres gemacht. Das war beim Kyffhäuser-Treffen, sozusagen die Jahresversammlung des völkisch- nationalistischen Flügels der AfD. Nun ist beim AfD-Bundesparteitag genau das eingetreten, was Höcke vor Monaten vorhergesagt hat. Im Parteivorstand hat sich einiges geändert. Und der "Flügel" ist innerhalb der AfD jetzt noch mächtiger geworden. Was bedeutet das? Wo steuert die Partei jetzt hin? Und haben die gemäßigteren Nicht-"Flügel"-Sympathisanten jetzt überhaupt noch einen Platz in der AfD? Darum geht es in dieser Folge von Stimmenfang. Wir werden von einem AfD-Politiker hören, der vom Flügel verdrängt worden ist. Zuerst aber spreche ich mit Ann-Katrin Müller, die für den SPIEGEL über die AfD schreibt. Hallo, Ann-Katrin.

[00:01:11] Ann-Katrin Müller Hallo.

[00:01:12] Matthias Kirsch Ann-Katrin. Es gab bei diesem Parteitag ja einige Personalwechsel bei der AfD. Alexander Gauland ist jetzt Ehrenparteivorsitzender, zum Beispiel. Sein voriges Amt als Parteichef hat jetzt Tino Chrupalla. Tino Chrupalla ist unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch nicht ganz so ein Begriff, der ist ja noch nicht so bekannt. Wer ist denn dieser Mann?

[00:01:32] Ann-Katrin Müller Tino Chrupalla ist 44 Jahre alt, verheiratet, hat drei Kinder. Das hat er auch quasi in seiner Rede dann auch noch einmal so gesagt:

[00:01:38] Tino Chrupalla (AfD) Liebe Parteifreunde, ich stamme aus Weißwasser in der Oberlausitz, den letzten Zipfel Schlesiens, der heute noch in Deutschland liegt. Ich bin verheiratet, ich habe drei Kinder im Alter von 6, 16 und 19 Jahren.

[00:01:52] Ann-Katrin Müller Er ist in der Partei etwas bekannter geworden, als er es geschafft hat, im Wahlkreis von Herrn Kretschmer, Herrn Kretschmer zu besiegen, bei der letzten Bundestagswahl.

[00:01:59] Matthias Kirsch Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen.

[00:02:03] Ann-Katrin Müller Genau. Er ist eben Malermeister - und das sage ich überhaupt nicht abwertend. Im Gegenteil, das sagt er immer selbst über sich. Dass er eben ein Handwerker ist, der ein Meisterbetrieb aufgebaut hat, ...

[00:02:13] Tino Chrupalla (AfD) Auf alle Fälle. Ich denke, wir müssen ja auch unsere, unsere Wähler repräsentieren. Ich bin die starke Stimme nicht nur des Ostens, natürlich auch der Handwerker und der Mittelständler, für die ich im Bundestag Politik mache.

[00:02:24] Ann-Katrin Müller ...der sechs Mitarbeiter beschäftigt. Und deswegen sagt er, er möchte die Wirtschaftskompetenz der AfD stärken, weil das sein Thema sei. Er sagt auch, er hätte Führungskompetenz, weil er diese sechs Mitarbeiter führen kann. Die AfD ist etwas größer, aber gut. Und man muss sagen, er hat so eine recht charmante Art. Er schafft es immer sehr gut, sich ganz gut darzustellen und nicht so durch eine Scharfmacher-Attitüde eben aufzufallen in seinen Reden - obwohl er zuletzt auch im Bundestag eine sehr laute Rede gehalten hat gegen Angela Merkel.

[00:02:56] Tino Chrupalla (AfD) Die Einheit bescherte uns auch neue Politiker, zum Beispiel die amtierende Kanzlerin Angela Merkel. Ich bedauere, dass sie uns nicht verrät, welche Herrschafts- und Zersetzungsstrategien sie damals bei der FDJ gelernt hat, wie man ein Volk mit Agitation... (Zwischenrufe aus dem Plenum des Bundestags)... wie man ein Volk mit Agitation und Propaganda in Schach hält. Das ist ja wertvolles Wissen.

[00:03:19] Ann-Katrin Müller Aber im Vergleich zu anderen in der Partei wirkt er durchaus, sozusagen, netter. Was aber nicht heißt, dass er inhaltlich anders dasteht. Er ist in der Vergangenheit schon auch mit radikalen Dingen aufgefallen.

[00:03:32] Matthias Kirsch Du meinst damit bestimmt, dass Chrupalla mal das Wort "Umvolkung" benutzt hat - einen Begriff, den der Verfassungsschutz zum Beispiel als Nazisprache einordnet.

[00:03:41] Tino Chrupalla (AfD) Also, es ist ja nicht gewünscht, dass wir drei, vier Kinder haben. Natürlich holt man dann ethnische und religiöse andere Kulturen hierein, die mit vielen Kindern hierherkommen wollen und denen man natürlich hier diesen Weg bereitet und auch denen die Möglichkeit gibt, sich hier anzusiedeln. So nenne ich es ganz einfach. Da kann man in der Tat auch von einer gewissen "Umvolkung" reden. Dieses Wort sollte man einfach auch mal benutzen.

[00:04:03] Matthias Kirsch Das war auch dann am Wochenende ein Thema. Darauf wurde er nämlich angesprochen, in einem Interview bei Berlin direkt im ZDF:

[00:04:10] Thilo Koll (ZDF) In Ihrer Rede gestern auf dem Parteitag haben Sie sich gegen drastische Sprache ausgesprochen. Sie selbst sind aber durchaus schon durch radikale Wortwahl aufgefallen. Sie haben beispielsweise einmal von "Umvolkung" gesprochen - ein Begriff, der im Verfassungsschutzbericht steht und der der Nazisprache entlehnt ist. Das heißt, Sie distanzieren sich da gerade von Ihrer eigenen Sprache - also von sich selbst?

[00:04:32] Tino Chrupalla (AfD) Ich habe nicht in dem persona con grata per "Umvolkung" gesprochen. Das will ich ganz klar dementieren, wenngleich ich natürlich bei Bürgersprechstunden auch diese Begrifflichkeiten zu hören bekomme und darauf entsprechend reagiere.

[00:04:48] Thilo Koll (ZDF) Also, wir haben es von Ihnen auf Video. Sie haben davon gesprochen.

[00:04:49] Tino Chrupalla (AfD) Ja, aber ich halte die "Umvolkung"... Ich halte den Begriff "Umvolkung" nicht für rechtsextrem oder gar in dieser Form halte ich ihn nicht für rechtsextrem.

[00:04:56] Matthias Kirsch Also, obwohl es ein Video gibt davon, wie er das sagt, weißt er das von sich. Ist das irgendwie Taktik? Ist das so eine Art und Weise, damit umzugehen?

[00:05:07] Ann-Katrin Müller Es wird immer normaler in der AfD, einfach zu lügen. Das ist mir jetzt schon häufiger aufgefallen bei Recherchen und bei direkten Gesprächen, dass eben, auch wenn man Dinge handfest in der Hand hat, schwarz auf weiß in Dokumenten oder eben auf Video sogar oder auf Audio, dass sie dann einfach behaupten, es sei nur so nicht gewesen.

[00:05:25] Matthias Kirsch Das heißt, Tino Chrupalla nutzt durchaus solche fragwürdigen Praktiken wie einige seiner Parteikollegen auch. Er stellt sich dann trotzdem als Gemäßigter dar. Wie ist er denn jetzt wirklich?

[00:05:37] Ann-Katrin Müller Ein Saubermann ist er nicht. Tatsächlich muss man aber sagen, dass er inhaltlich keinen Unterschied zum "Flügel" hat. Das sagt er auch selbst. Er sagt, er drückt sich nur anders aus als ein Björn Höcke, aber er hat inhaltlich keine Differenzen. Was eben zeigt, dass die Partei insgesamt sich schon ein Stück weit verschoben hat.

[00:05:56] Matthias Kirsch Was kannst du denn, Ann-Katrin zu seinem Politikstil sagen? Wie arbeitet Tino Chrupalla?

[00:06:02] Ann-Katrin Müller Er ist jemand, der schon in seinem Kreisverband und sozusagen auf lokaler Ebene Regeln aufgestellt hat, wie man sozusagen Politik dort machen soll und eine dieser Regeln war zum Beispiel, dass es eine schwarze Liste für Journalisten geben soll, wo eben explizit draufsteht: Mit diesen Journalisten soll nicht gesprochen werden. Er hat also ein sehr interessantes Verständnis von Pressefreiheit. Er ist auch jemand, der gegen die Öffentlich-Rechtlichen immer wieder vom Leder zieht.

[00:06:28] Matthias Kirsch Kann man denn jetzt, nach diesem Parteitag sagen, es gab innerhalb der AfD jetzt eine machtpolitische Verschiebung?

[00:06:35] Ann-Katrin Müller Ich würde sagen, die hat schon vorher stattgefunden und jetzt war sie das erste Mal einfach sichtbar. Also, dass man eben jetzt, wenn man sich den Bundesvorstand anguckt, sehen kann, dass da eben mehr als vorher "Flügel"-Leute drin sind.

[00:06:46] Matthias Kirsch Also, wir haben jetzt Tino Chrupalla angesprochen, der Parteichef geworden ist. Andreas Kalbitz, einer der Hauptköpfe des "Flügels", ist ja auch als Beisitzer in den Parteivorstand gewählt worden. Was heißt das denn jetzt für die "Flügel"-Gegner? Sind die überhaupt noch in der Parteispitze der AfD vertreten?

[00:07:04] Ann-Katrin Müller Im Endeffekt nein. Da muss man ein bisschen differenzieren. Also die, die explizit sich früher noch über den "Flügel" kritisch geäußert haben, die, die sich zumindest noch getraut haben, diesen "Appell der 100" zu unterschreiben, wo es darum ging, dass der Personenkult rund um Björn Höcke ihnen zu weit ginge, auch wenn er keine inhaltliche Kritik war, aber es war zumindest mal Kritik. Diese Leute sind alle nicht gewählt worden. Und das ist eigentlich das, woran man auch die Macht des "Flügels" sieht - zum Beispiel, dass Georg Pazderski nicht mehr in den Bundesvorstand gekommen ist, dass Uwe Junge, der angetreten ist, nicht reingekommen ist, dass Kai Gottschalk mehrfach angetreten und nicht reingekommen ist. All das sind diese Momente.

[00:07:39] Matthias Kirsch Ann-Katrin, jetzt, wo du von Kai Gottschalk sprichst: Der ist ja Bundestagsabgeordnete aus NRW und war Vize-Parteichef der AfD. Er wurde aber, wie du gesagt hast, nicht wiedergewählt am Wochenende. Du hast auf dem Parteitag mit ihm gesprochen und auch deine Aufnahme von diesem Gespräch mitgebracht. Man hört da den Parteitag ein bisschen im Hintergrund, aber lass uns trotzdem da mal reinhören:

[00:08:02] Ann-Katrin Müller Würden Sie sagen, dass ist nur ein Erfolg des "Flügel" auf diesen Parteitag oder generell so, dass er in der Partei sich durchgesetzt hat? Oder war das eine besonders kluge Deligiertenwahl?

[00:08:11] Kai Gottschalk (AfD) Man muss sagen, wir sind auf einem schlechten Weg - ganz klar. Das ist aber auch genau das, was der "Flügel" ja seinerseits immer fordert: Ihr müsst uns mitnehmen und beteiligen. Aber wenn er selbst Mehrheiten hat, dann zieht er durch.

[00:08:23] Matthias Kirsch Jemand wie Gottschalk sieht hier also eine ganz klare Verschiebung der Macht in Richtung des "Flügel". Du hast ihn dann ja auch noch gefragt, ob er denn jetzt für sich, also einen moderaten, Nicht-"Flügel"-Mann, überhaupt noch einen Platz innerhalb der AfD sieht.

[00:08:38] Ann-Katrin Müller Und Sie sehen auch noch einen Platz in dieser Partei für sich?

[00:08:42] Kai Gottschalk (AfD) Noch ja.

[00:08:42] Matthias Kirsch Gottschalk sagt also: Noch gibt es Platz für die Gemäßigteren. Aber, Ann-Katrin, dass der Flügel jetzt so stark vertreten ist in der Parteispitze - was heißt das denn für die moderateren Leute in der alltäglichen Arbeit?

[00:08:55] Ann-Katrin Müller Das ist eine gute Frage. Vor allen Dingen dadurch, dass der Flügel ja jetzt offensichtlich die neue Losung ausgegeben hat, sich gemäßigter zu äußern. Es wird eben nicht mehr dazu kommen - es sei denn, jemand hat irgendwie einen schlechten Tag, oder es muss mal wieder ein Skandal produziert werden -, dass eben so Äußerungen wie "Denkmal der Schande" von Björn Höcke, dass die fallen.

[00:09:12] Björn Höcke (AfD) Die Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in seine Hauptstadt pflanzt.

[00:09:23] Ann-Katrin Müller Die Strategie ist sich moderater äußern und aber diese radikale Politik weiterverfolgen. Und da eine Gratwanderung hinzubekommen, um irgendwie dieses Attribut "bürgerlich" - was meines Erachtens nicht mehr gelten kann, schon gar nicht für den "Flügel" - immer noch weiter zu befeuern, sozusagen und immer weiter in diesen Diskurs zu gehen: Wie bürgerlich sind wir? Sind wir noch bürgerlich? Und so weiter.

[00:09:45] Matthias Kirsch Wir haben ja jetzt schon viel über den völkisch-nationalistischen "Flügel" der AfD gesprochen. Einmal vielleicht zur Präzisierung: Der "Flügel" wird ja vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall im Bereich des Rechtsextremismus eingestuft. Das ist jetzt nicht so, als wäre das ein konservativer Teil der AfD, sondern da hat der Verfassungsschutz irgendwie ein Auge drauf.

[00:10:05] Ann-Katrin Müller Auf jeden Fall. Also das ist sie nicht irgendeine Strömung. Das ist die Strömung, die damals, als sie sich gründete mit der Erfurter Resolution auch sehr umstritten war in der AfD. Das ist die Strömung, weswegen ein Bernd Lucke ausgetreten ist, weswegen Frauke Petry ausgetreten ist. Das ist quasi der Teil der Partei, der die Partei immer weiter nach rechts gerückt hat. Wir Medien beziehungsweise gut informierte Medien schreiben eben schon länger darüber, wie mächtig dieser "Flügel" ist. Und interessanterweise wollen die Gemäßigteren das nicht so richtig wahrhaben, weil im Endeffekt müssten sie sich dann überlegen, ob sie noch Platz in dieser Partei haben. Dieser Parteitag hat aber eben gezeigt, dass diese Diagnose einfach stimmt.

[00:10:44] Matthias Kirsch Dann schauen wir doch zum Abschluss jetzt noch einmal kurz nach vorne. Wo steuert die AfD denn jetzt, nach diesem Parteitag hin?

[00:10:52] Ann-Katrin Müller Ich würde sagen, sie steuert eigentlich weiter in dem Fahrwasser, an dem sie schon seit Monaten unterwegs ist, nämlich auf starkem rechtem Kurs. Und die Frage wird einfach sein, wie sehr sie sich diesen radikalen Äußerungen hingeben oder auch nicht. Und ob sie es hinkriegen, auch selber immer in der Öffentlichkeit, sich entsprechend zu verhalten, dass sie eben nicht durch solche Äußerungen auffallen. Interessant ist eigentlich ja auch, wie der Verfassungsschutz auf diese Entwicklung reagiert und ob der irgendwann sagt: Das ist mehr als ein Verdachtsfall und wir wollen dann noch stärker hingucken. Interessant ist auch, wie die personellen Verquickungen mit Leuten aus der identitären Bewegung und so, wie sie sich da jetzt drum kümmern. Wenn es da noch weitere Fälle gibt, ist das dann auch wieder ein Anzeichen dafür, wie eng diese Szene miteinander arbeitet. Dann muss man sehen, ob es Wähler gibt, die sagen: Das geht uns dann doch zu weit.

[00:11:44] Matthias Kirsch Jetzt haben ja aber sowohl Jörg Meuthen als auch Alexander Gauland beim Parteitag andere Töne angeschlagen. Jörg Meuthen sagte zum Beispiel nach seiner Wiederwahl als Parteichef:

[00:11:53] Jörg Meuthen (AfD) Und ich sage es klipp und klar: Wir müssen nun regierungswillig und fähig werden. Das ist uns aufgetragen. Das ist die Aufgabe für die nächsten zwei Jahre.

[00:12:02] Matthias Kirsch Alexander Gauland hat diesen Traum auch noch:

[00:12:04] Alexander Gauland (AfD) Und wenn Grüne, Rote und Dunkelrote zusammengehen, wird der Tag kommen, an dem eine geschwächte CDU nur noch eine Option hat: uns.

[00:12:15] Matthias Kirsch Regierungsfähigkeit oder irgendwie Koalitionsfähigkeit. Kann das denn überhaupt passieren mit dieser Partei, wo der "Flügel" jetzt immer stärker wird?

[00:12:25] Ann-Katrin Müller Also, ich wage mir jetzt nicht die Prognose zu, dass das nie passiert. Ich würde aber sagen, wenn die das ernst meinen würden, dann sollten sie vielleicht ihre programmatische Arbeit endlich mal auf einen akzeptablen Stand bringen. Diese Partei ist zwar erst sechs, sechseinhalb Jahre alt, wie sie selber immer betonen, aber sie hat kein Rentenkonzept, sie hat in vielen fachpolitischen Fragen gerade hier im Bundestag... sind die Anträge sehr dünn. Es gibt immer noch Bereiche, wo sie gar keine Referenten haben, wo einfach gar nichts geliefert wird. Und das ist ja ein großer Teil von der Frage: Kann man irgendwann mal mitregieren. Es sei denn, es geht einem wirklich nur um Macht und Populismus und eben einer reinen Abschiebung der sonstigen Politik.

[00:13:04] Matthias Kirsch Aber mit so starken "Flügel"-Sympathisanten und zum Teil Mitglieder in der Parteispitze werden die anderen Parteien ja sicherlich nicht der AfD freundlicher gesinnt.

[00:13:14] Ann-Katrin Müller Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Tatsächlich werden ja die Töne gegen die AfD immer lauter, selbst bei der CSU, der CDU - da hat es ja in den letzten Monaten schon echt nochmal auch einen Umschwung gegeben, wie man mit denen umgehen will. Also Markus Söder, ...

[00:13:28] Markus Söder (CSU) Die Funktionäre der AfD, die immer stärker werden, die haben ein anderes Weltbild, die wollen doch nicht zurück in die 1970er, liebe Freunde, die wollen zurück in die 1930er [Jahre]. Und deswegen ist die AfD... Die AfD ist nicht irgendwie eine konservativere Union, sondern sie ist die eigentliche neue, wahre NPD und mit solchen Leuten macht man nichts, sondern man bekämpft sie - und zwar engagiert und streitbar, liebe Freunde.

[00:13:56] Ann-Katrin Müller ....Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU, der diesen Brandbrief geschrieben hat, einen Gastbeitrag, wo er gesagt hat: Mit denen können wir nicht arbeiten, das sind unsere Gegner.

[00:14:06] Paul Ziemiak Die CDU lehnt jede Koalition und ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der AfD ab.

[00:14:13] Ann-Katrin Müller Markus Blume, der Generalsekretär der CSU, hat gesagt, der Verfassungsschutz solle sie beobachten, das ist die neue NPD. Mit wem sie da wie koalieren wollen, weiß ich gerade nicht.

[00:14:24] Matthias Kirsch Und dass niemand mit der AfD koalieren will, das liegt am Ende vielleicht viel weniger daran, dass die Partei in den Parlamenten eine schlechte Arbeit macht und viel vielmehr, dass sie eine ausländerfeindliche Partei ist, in Teilen auch rassistisch und rechtsextrem. Und ich glaube, auch das können wir festhalten: Mit dem Aufstieg von Tino Chrupalla an die Parteispitze und von "Flügel"-Leuten in den Parteivorstand dürfte sich das wohl in der näheren Zukunft auch nicht verändern. Ann-Kathrin, vielen Dank für deine Einschätzung.

[00:14:58] Ann-Katrin Müller Sehr gerne.

