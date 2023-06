In gut zwei Jahren steht in Deutschland die nächste Bundestagswahl an. Die AfD will dann einen eigenen Kanzlerkandidaten aufstellen. Auf die Frage, ob die Partei angesichts der aktuell hohen Umfragewerte über einen derartigen Schritt nachdenke, sagte Co-Parteichefin Alice Weidel am Mittwoch in der RTL/n-tv-Sendung »Frühstart«: »Natürlich. Wir hätten das auch ohne diese Werte getan, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen.«