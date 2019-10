Trotz antisemitischer Schriften AfD-Politiker Gedeon darf weiter in Partei bleiben

Wolfgang Gedeon darf Mitglied der AfD bleiben, so hat es das Landesschiedsgericht Schleswig-Holstein entschieden. Ein Parteiausschlussverfahren gegen den Autoren antisemitischer Texte ist erneut gescheitert. Das Landesschiedsgericht Schleswig-Holstein teilte mit, dass es den Antrag des Bundesvorstands als zum Teil unzulässig und zum Teil unbegründet abgewiesen habe.

Die Vorwürfe, Gedeon habe sich anlässlich einer Landtagsdebatte als Abgeordneter rassistisch geäußert, erachtete das Gericht nach eigenen Angaben als nicht schlüssig dargelegt. Im März dieses Jahres hatte er im Stuttgarter Landtag gesagt: "Der Kolonialismus ist Zeichen dafür, dass die europäische weiße Rasse anderen Völkern und Ethnien zivilisatorisch weit überlegen war."

Den weiteren Vorwurf, Gedeon habe seine Mandatsträgerabgaben nicht an die Partei entrichtet, sah es als nicht hinreichend begründet an, "sodass Dr. Gedeon weiterhin Mitglied der Alternative für Deutschland bleibt".

Parteivorstand will "gegebenenfalls durch alle zivilrechtlichen" Instanzen gehen

Das baden-württembergische Schiedsgericht hatte sich in der Sache "wegen freundschaftlicher Beziehungen zu Dr. Gedeon" als befangen erklärt, weshalb die Sache dem Schiedsgericht in Schleswig-Holstein zufiel. Der AfD-Bundesvorstand berät am kommenden Montag das weitere Vorgehen. "Wir werden gegebenenfalls durch alle zivilrechtlichen Instanzen gehen, um Herrn Gedeon aus der Partei auszuschließen", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der beiden AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen und Alexander Gauland.

Sie erinnerten dabei an den Fall der früheren schleswig-holsteinischen AfD-Landeschefin Doris von Sayn-Wittgenstein. Sie war zunächst mutmaßlicher wegen Kontakte zu einer rechtextremen Organisation nicht vom schleswig-holsteinischen AfD-Schiedsgericht ausgeschlossen worden. Daraufhin hatte der AfD-Bundesvorstand das Bundesschiedsgericht der Partei als höchste Instanz angerufen. Das Parteigericht schloss Sayn-Wittgenstein schließlich Ende August wegen parteischädigenden Verhaltens aus.

Ein Parteiausschlussverfahren scheiterte schon einmal

Gedeon ist in der AfD umstritten. Der baden-württembergische Landesvorstand hatte ebenfalls schon den Parteiausschluss gegen Gedeon wegen Antisemitismus angestrebt - das Landesschiedsgericht im Südwesten wies den Antrag aber aus formalen Gründen zurück.

Zudem gelte für Meinungen von Parteimitgliedern ein "weitergehender Toleranzrahmen" als für Mitglieder anderer Vereine, hieß es damals. Dabei sind die antisemitischen Passagen in Gedeons Büchern wie "Der grüne Kommunismus und die Diktatur der Minderheiten" offensichtlich. So bezeichnet er das Judentum als historischen "inneren Feind" des Abendlandes. Den Juden unterstellt er, an einer "Versklavung der Menschheit" zu arbeiten.

Der AfD-Bundesvorstand hatte sich im Oktober 2018 für ein neues Parteiausschlussverfahren Gedeons ausgesprochen. Er sitzt derzeit als fraktionsloser Abgeordneter im Parlament und löst mit seinen Redebeiträgen immer wieder Empörung aus.