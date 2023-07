ZDF-Politbarometer 50 Prozent der CDU-Anhänger für Kooperation mit Linkspartei im Osten

Angesichts der Stärke der AfD finden Überlegungen in der CDU wachsende Zustimmung, in Ostdeutschland notfalls auch mit der Linkspartei zusammenzuarbeiten. 60 Prozent aller Befragten in dem am Freitag veröffentlichten neuen ZDF-Politbarometer fänden dies richtig. Auch bei den CDU-Anhängern äußern 50 Prozent Zustimmung – 47 Prozent lehnen dies aber ab.