Arno Bausemer und Mary Khan-Hohloch wurden am vergangenen Wochenende auf dem AfD-Parteitag in Magdeburg als Kandidaten für die Europawahl gewählt. Nun wird beiden vorgeworfen, ihre Lebensläufe unzulässig aufgehübscht zu haben. Das Nachrichtenportal »T-Online« berichtet , Bausemer habe in seiner Bewerbung eine Berufsausbildung angegeben, die er nie absolviert habe.