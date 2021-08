Vertraulicher Brief der Verteidigungsministerin »Worst-Case-Szenario deutlich früher eingetreten als erwartet«

In einem vertraulichen Brief zieht Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer eine erste Bilanz der Krise in Afghanistan. Das Schreiben weckt neuerlich Zweifel, ob die Bundesregierung schnell genug agiert hat.