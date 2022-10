Als die Taliban im August 2021 in Kabul an die Macht kamen, herrschte in der Bundesregierung beim Umgang mit den Ortskräften Chaos. Die Bundesregierung musste kürzlich erstmals einräumen, dass Dutzende der Menschen, die man evakuieren wollte, bereits tot sind (lesen Sie hier mehr).

»Viele Menschen in Afghanistan leben jeden Tag in Angst vor Verfolgung und Gewalt – Menschen, die mit uns an eine bessere Zukunft Afghanistans geglaubt, sie gelebt, sich dafür eingesetzt haben«, sagte Baerbock. »Vor allem Frauen und Mädchen rauben die Taliban seit letztem Sommer jede Perspektive und Hoffnung, schränken ihre Rechte immer weiter ein, gehen brutal gegen jede und jeden vor, die sich dagegen wehrt.« Besonders an sie richtet sich deshalb das neue humanitäre Aufnahmeprogramm.