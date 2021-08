Schutz von Ortskräften Laschet verspricht Aufnahme afghanischer Helfer – wenn er gewählt wird

Für afghanische Ortskräfte könnte die Lage in Kabul in den kommenden Tagen über Leben und Tod entscheiden. Nun will Unionskanzlerkandidat Laschet eine Garantie abgeben, alle zu retten – nach erfolgreicher Wahl.