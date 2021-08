Trotz Vormarsch der Taliban Laschet will weiter nach Afghanistan abschieben – Kritik aus der SPD

In Afghanistan rücken die Taliban weiter vor, aber Kanzlerkandidat Laschet will an Abschiebungen in das Land festhalten – wie auch Innenminister Seehofer. SPD-Chef Walter-Borjans nennt die Position »menschenfeindlich«.