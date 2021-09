Offener Brief an Bundesregierung Grüne fordern Rettung afghanischer Journalistinnen und Journalisten

Rettungshilfen der Bundesregierung für bedrohte Menschen in Afghanistan gehen aus Sicht der Grünen an der Realität in dem Land vorbei. In einem dringlichen Brief fordert die Fraktion Kanzlerin Merkel zum Handeln auf.