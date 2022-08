Im Notfall auch ohne gültige Visa nach Deutschland

Für das Turbo-Programm hat Baerbock hart gearbeitet. In Pakistan handelte Ihr Haus ein entsprechendes Abkommen mit der Regierung aus, damit Afghanen ohne Probleme in das Nachbarland ausreisen und dann rasch nach Deutschland weiterfliegen können. Nach zähen Verhandlungen mit dem Innenministerium in Berlin erreichte das Auswärtige Amt zudem, dass auch Afghanen im Notfall ohne gültige Visa nach Deutschland aufbrechen können und die weiteren Formalien erst nach Ankunft erledigt werden.

Mittlerweile aber ist der Optimismus aus dem Juni in Frust umgeschlagen. Zwar hatte man über informelle Kanäle in Kabul auch mit den neuen Machthabern über die geplante Ausreise von tausenden weiteren Afghanen gesprochen. In der Realität aber hielten sich die Taliban nicht an die losen Vereinbarungen. In internen Berichten heißt es, schon seit Anfang Juli hätten Posten der Radikalislamisten Busse mit Ausreisewilligen an den Landesgrenzen nach Pakistan gestoppt.