Der Siegeszug der Taliban 2021 in Afghanistan brachte viele Menschen in Lebensgefahr – auch jene, die in den Jahren zuvor westliche Streitkräfte unterstützt hatten. Sie sollten aus dem Land gebracht werden, doch für viele gab es keine Rettung. Die Evakuierung dieser Ortskräfte wird nun noch vor der Sommerpause Gegenstand eines Untersuchungsausschusses im Bundestag. »Es hat eine Einigung mit der Opposition gegeben«, sagte der SPD-Politiker Ralf Stegner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).