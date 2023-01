Deutsche Militärhilfe Strack-Zimmermann will Ukrainer vorsorglich am Leopard-Panzer ausbilden lassen

Noch sind die versprochenen Schützenpanzer vom Typ Marder nicht in die Ukraine geliefert. Doch schon jetzt beginnt in der Ampelkoalition eine Debatte darüber, ukrainische Soldaten nicht nur am Marder, sondern vorsorglich auch am Leopard 2 in Deutschland auszubilden. Für den Fall nämlich, dass die Bundesregierung oder verbündete Nationen irgendwann in naher Zukunft solche Kampfpanzer an Kiew liefern.