Flugreisende sollten sich nach Angaben der Flughäfen vor Antritt der Reise über den aktuellen Status ihres Fluges informieren und auf Mitteilungen der Airline beziehungsweise des Reiseveranstalters achten. Die Bundeswehr rät, Anfragen zu Auswirkungen auf den zivilen Flugverkehr an die jeweilige Fluggesellschaft zu richten.

Mit der Übung soll trainiert werden, wie ein fiktiver Angriff eines östlichen Angreifers von den Nato-Verbündeten zurückgeschlagen wird. So sieht das Szenario des Manövers vor, dass ein östliches Militärbündnis (»Occasus«) bereits Teile von Deutschland erobert hat und nun mit Spezialkräften den Hafen von Rostock einnehmen will. Folglich hat Deutschland bei der Nato den Bündnisfall ausgelöst. Während der Übung werden deswegen um die hundert Militärflieger aus den USA nach Deutschland verlegt. Die schnelle Schützenhilfe für Europa ist das große Symbol der Übung. Zudem proben die beteiligten Nationen, Truppen und Nachschub per Lufttransport ins Baltikum und nach Rumänien zu verlegen.