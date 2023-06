Scharfe Kritik an der Luftwaffenübung hatte vor allem die Linke geübt. Die Bundestagsabgeordnete Sevim Dağdelen, Obfrau im Auswärtigen Ausschuss, sah im Manöver ein »verheerendes Signal« an die Weltgemeinschaft. Bundeskanzler Olaf Scholz solle sich lieber um Frieden in der Ukraine bemühen, anstatt eine »Kriegsübung« abzunehmen, »mit der die US-geführte Nato eine militärische Drohkulisse aufbaut und den Luftkrieg gegen Russland probt«.