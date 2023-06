Mit der Kurzvisite – alles in allem ist Scholz nur etwa zwei Stunden in Jagel – will der Kanzler wohl seine Verbundenheit mit der Bundeswehr demonstrieren. Seit dem Beginn des Kriegs gegen die Ukraine hat sich der Kriegsdienstverweigerer langsam an die Truppe herangerobbt:

Zuerst zeigte er sich im August vergangenen Jahres auf einem Luftabwehrpanzer vom Typ Gepard, den Deutschland in die Ukraine liefert.

Einige Monate später dann inspizierte er im Dezember die tonnenschweren Panzer des Heers. Die Bilder vom Kanzler, der mit Wanderschuhen und Outdoor-Jacke unter der Kanone eines Leopard-Panzers steht, werden bis heute gern verwendet.

In Jagel bekommt Scholz zumindest einen ganz guten Eindruck, was sich bei der Großübung »Air Defender 2023« derzeit über Deutschland tut. In einem kleinen Kommandostand zeigt ihm Luftwaffenchef Ingo Gerhartz gleich nach der Ankunft auf dem Radarschirm, wie Dutzende Militärflieger aus vielen Nato-Staaten über Deutschland den Ernstfall üben.