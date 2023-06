Wunstorf, Niedersachsen

Groß, größer, Air Defender 23: Das Manöver von Nato-Luftstreitkräften ist eine Militärübung der Superlative: Knapp zwei Wochen lang üben 25 Staaten mit Einsatz von mehr als 10.000 Soldaten und 250 Militärflugzeugen vom Transporter bis zum Kampfjet über Deutschland den sogenannten Ernstfall.



Markus Becker, DER SPIEGEL

»Dieses Manöver ist schon nochmal deutlich größer als frühere Manöver dieser Art, es ist das größte seiner Art in der Geschichte der NATO und es trifft natürlich auch in eine strategisch sehr interessante Zeit, denn es herrscht Krieg in Europa und Russland hat die Ukraine angegriffen, auch wenn das natürlich aus der NATO heißt, dass dieses Manöver keine direkte Reaktion auf diesen Angriff ist. Denn erste Ideen zu diesem Manöver sollen schon im Jahr 2018 kursiert haben.«

Initiator des Manövers ist dieser Mann: Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhartz. Seine Botschaft zu Beginn des Manövers war deutlich: Hier soll kein Angriffskrieg trainiert werden.

Ingo Gerhartz, Luftwaffeninspekteur

»Diese Übung ist im Signal gegen niemanden gerichtet. Es ist ein Signal an uns, an innen gerichtet, in die NATO hinein .«

Das Szenario für die Übung: Wie reagiert die Nato, wenn eine feindliche Armee Deutschland attackiert?

Konkret wird der fiktive Angriff einer östlichen Allianz auf den Rostocker Hafen simuliert. Es kommt unter anderem zu Sabotageaktionen und zum Einsatz von Spezialkräften. Die Folge: Das westliche Bündnis löst den Verteidigungsfall nach Artikel 5 des Nato-Vertrages aus.

Markus Becker, DER SPIEGEL

»Also in einem solchen Szenario, wie es diesem Manöver zugrunde liegt, wäre natürlich Deutschland nach wie vor ein Brennpunkt der Kampfhandlungen. Und das wird sicherlich einer der Gründe sein, warum dieses Manöver über Deutschland hauptsächlich stattfindet. Und dennoch ist es natürlich so, dass 100 dieser 250 beteiligten Flugzeuge aus den USA kommen, was natürlich auch wiederum ein sehr starkes Signal gegenüber möglichen Gegnern ist, dass das Bündnis transatlantisch zusammenhält.«

Entscheidend bei den Übungen ist vor allem die Fähigkeit, multinational zusammenzuarbeiten. Aber wichtiger als das Training gemeinsamer Abläufe ist eventuell sogar das Signal, dass aus den USA innerhalb kürzester Zeit 100 Kampfjets nach Europa verlegt werden können.

Markus Becker, DER SPIEGEL

»Die amerikanische Botschafterin in Deutschland, Amy Gutmann, hat gesagt, dass sie sich sehr wundern würde, wenn irgendein Staatsoberhaupt der Welt nicht zur Kenntnis nehmen würde, was das Manöver in Bezug auf die Stärke der Nato heißt. Und sie hat ausdrücklich gesagt: Das schließt auch Herrn Putin ein. Also von daher ist schon ziemlich klar, dass dieses Manöver auch ein Signal an Russland ist.«

Klar ist allerdings auch, dass das Manöver für die Zivilbevölkerung eine Belastung sein wird: Am Montag hat es begonnen, nun wird täglich geübt: Von 10-20 Uhr verteilt auf drei Übungsräume im Norden, Osten und Süden. Dass die zivilen Flugpläne durcheinandergeraten – davon ist auszugehen: ein von der europäischen Flugsicherungsorganisation Eurocontrol errechnetes Szenario ergibt bis zu 50 000 Verspätungsminuten je Manövertag.

Markus Becker, DER SPIEGEL

»Das entspräche dann einem normalen Tag mit 10.000 Flugbewegungen und gleichzeitig schweren Gewittern. Und es heißt in diesem Szenario, bis zu 100 Flugzeuge könnten dann ihr nächtliches Ziel nicht mehr erreichen und würden dann am nächsten Morgen nicht am richtigen Ort für die Flugpassagiere zur Verfügung stehen.

Man wird am Ende sehen müssen, wie stark das tatsächlich den zivilen Luftverkehr behindert. Aber interessanterweise haben auch schon einige Militärs wohl hinter vorgehaltener Hand gesagt, dass es durchaus gar nicht so schlecht ist, wenn es so ein paar Behinderungen im zivilen Luftverkehr gibt. Denn das würde den normalen Menschen auch mal klar machen, dass die Bedrohungslage heutzutage wieder eine andere ist als noch vor einigen Jahren. Und dass es durchaus hilfreich sein, wenn die Leute auch mal mitkriegen, dass sich da etwas verändert hat.«

Die Megaübung im Himmel über Deutschland ist noch bis zum 23. Juni zu sehen, zu hören – und zu spüren.