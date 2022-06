Die Armut ist in Deutschland regional höchst unterschiedlich verteilt. In Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, aber auch in Brandenburg gibt es weniger Arme als im Bundesdurchschnitt. Deutlich ärmer als der Durchschnitt sind hingegen die Menschen in Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Bremen. Als »armutspolitische Problemregion Nummer eins« bezeichnete der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes das Ruhrgebiet. Mehr als jeder Fünfte der 5,8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner lebe dort in Armut, sagte Schneider.