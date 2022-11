Auf ihrem Parteitag in Bonn zementierten die Grünen daraufhin ihre Position: keine neuen Brennelemente, keine Laufzeitverlängerung, nur Isar 2 und Neckarwestheim sollten bis April am Netz bleiben. Diese Position hielt nicht lange. Zwei Tage später teilte Kanzler Scholz per Brief an mehrere Minister mit, dass alle drei Kraftwerke am Netz bleiben.

Der Ärger bei den Grünen darüber ist noch nicht ganz verschmerzt. Doch abgesehen von wenigen Abweichlern dürfte die Abstimmung am Freitag eindeutig sein.