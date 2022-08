Mögliche AKW-Laufzeitverlängerung Warum rund um Isar 2 nur wenige aufbegehren

Atomkraft prägt die Gemeinden an Bayerns letztem Kernreaktor seit Jahrzehnten. Geht es nun sogar noch ein paar Jahre weiter? Besuch in einer Region, in der Pragmatismus vor Protest geht.

Aus Niederbayern berichtet Florian Kistler