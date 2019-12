Alexander Gauland Der Möchtegern-Genscher

Als Alexander Gauland kürzlich auf dem AfD-Parteitag zum ersten Ehrenvorsitzenden der Partei gewählt wurde, stellte er eines schnell klar: Sollte die AfD "irgendwann in die falsche Richtung gehen", dann werde er sagen, was er denke , aber "immer unter vier Augen".

Ganz loslassen will der 78-Jährige seine Partei, die er vor sechs Jahren mitgründete, dann doch nicht.

Gaulands Rückzug vom höchsten Parteiamt ist in Wirklichkeit nur ein Teilrückzug. Gauland weiß um die Spannungen, die in der AfD herrschen, einen "gärigen Haufen" hat er sie schon oft genannt. So erfolgreich die rechtspopulistische Partei in den Umfragen ist - bundesweit liegt sie derzeit bei rund 14 Prozent -, so fragil ist weiterhin die interne Lage, vor allem in vielen Landesverbänden. Immerhin hatte Gauland in Braunschweig den sächsischen Bundestagsabgeordneten Tino Chrupalla als seinen Nachfolger an der Seite von Co-Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen durchgebracht - auch das kein leichtes Manöver.

Kürzlich luden die beiden AfD-Fraktionschefs im Bundestag, Alexander Gauland und Alice Weidel, zu einem Hintergrundgespräch mit Journalisten ein. Zitiert werden darf aus solchen Runden nicht, sie sind - wie bei anderen Parteien auch - vertrauliche Treffen, die der Einschätzung der Medienschaffenden dienen. So viel aber wurde an diesem Dezember-Abend in einem Berliner Restaurant deutlich: Gauland hat vor, sich auch in seiner neuen Rolle zu bundespolitischen Belangen seiner Partei zu äußern.

Ein Rollenmodell schwebt ihm dabei vor, wie es ähnlich der FDP-Ehrenvorsitzende Hans-Dietrich Genscher zu Lebzeiten praktizierte. Genscher, der am längsten amtierende Außenminister der Bundesrepublik, hatte sich nach seiner aktiven Karriere immer mal wieder mit Ratschlägen in die FDP-Politik eingemischt.

Manchen in der AfD gilt Gauland ohnehin als unerlässlicher "Stabilitätsanker" in der rund 35.000 Mitglieder zählenden Partei. Schon bei der ersten Sitzung des Bundesvorstandes nach dem Parteitag in Braunschweig war Gauland als Ehrenvorsitzender mit dabei. Als vergangene Woche die Krise der CDU sich in Sachsen-Anhalt wegen des CDU-Mitglieds und Ex-Neonazis Robert Möritz zuspitzte, war eine Tolerierung einer CDU-Minderheitsregierung im Gespräch. Gauland zeigte sich gelassen. "Ich empfehle in Ruhe abwarten und kommen lassen," sagte er dem SPIEGEL.

Alexander Gauland im November 2019: Arbeiten an einem realpolitischem Kurs im Osten

Gauland glaubte zu diesem Zeitpunkt nicht, dass die Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen im Landtag in Magdeburg schnell zerbrechen würde. Er sollte recht behalten - die Krise endete so rasch wie sie aufgekommen war: Robert Möritz verließ am vergangenen Freitag von sich aus die sachsen-anhaltische CDU und ersparte damit seiner Ex-Partei eine Bewährungsprobe.

Unabhängig von dem, was sich in Sachsen-Anhalt abspielte, so steht die AfD und mit ihr Gauland vor der Frage, welche Rolle die Partei angesichts ihres Erstarkens bei den jüngsten ostdeutschen Landtagswahlen spielen will. Der AfD-Mitgründer Konrad Adam, in der Frühphase mit Bernd Lucke und Frauke Petry gleichberechtigter Parteisprecher, kritisierte jetzt in der "Welt am Sonntag", die AfD habe sich "festgebissen an der Rolle der Protestpartei".

Damit trifft Adam den Kern einer Debatte, die gerade erst in der AfD beginnt. Die AfD soll nämlich, so sehen es zumindest Teile der Führung, aus der Rolle einer reinen Protestpartei herauswachsen. Im Gegensatz zu manchen in der AfD, die auf ein Verschwinden der CDU setzen (wie einst das Schicksal der Democrazia Cristiana in Italien), ist Gauland - selbst über vier Jahrzehnte in der Union - deutlich skeptischer. Die CDU, so seine Analyse, werde an Kraft verlieren, es sei aber nicht sicher, ob sie zerfalle. Es werde aber der Tag kommen, "an dem eine geschwächte CDU nur noch eine Option hat - uns", sagte er in Braunschweig. Und Co-Parteichef Jörg Meuthen ermahnte die AfD auf dem Parteitag, sie müsse "regierungswillig und regierungsfähig" werden.

Gauland will Partei auf konstruktive Mitarbeit einstellen

Das Testfeld für solche Pläne könnten die neuen Bundesländer sein. Im Blick hat die AfD wackelnde CDU-Landesverbände. "Jetzt geht es für die AfD darum, sich irgendwann darauf einzustellen, in einem der Länder - vermutlich im Osten - eine CDU-geführte Minderheitsregierung konstruktiv zu stützen", sagte Gauland dem SPIEGEL.

Schon die frühere AfD-Parteichefin Frauke Petry wollte im April 2017 auf dem Kölner Parteitag die AfD auf einen "realpolitischen" Kurs einschwören - "das Spielfeld und die Regierungsbank" dürfe "nicht auf Dauer den etablierten Parteien" überlassen werden. Doch ihr Antrag wurde nicht auf die Tageordnung gesetzt, Petrys Position war damals schon geschwächt, nach der Bundestagswahl trat sie aus der AfD aus.

Nun versucht ein Teil der AfD - auch mit Hilfe des von Gauland unterstützten national-völkischen "Flügel"-Netzwerks um den Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke und den Brandenburger AfD-Landeschef Andreas Kalbitz - einen ähnlichen Ansatz wie einst Petry. Einen Testballon startete im November Höcke, als er der CDU und der FDP in Thüringen eine "von meiner Partei unterstützte Minderheitsregierung" als Alternative zu Rot-Rot-Grün anbot.

Zwar holte sich Höcke eine Abfuhr. Doch wichtiger als die Umsetzung einer Tolerierung war der AfD das symbolische Zeichen, mit dem sie sich als Partner einem ostdeutschen CDU-Landesverband anbot, der verunsichert wirkt. In Thüringen tauchte im November ein Appell von 17 CDU-Parteifunktionären auf, die sich für "ergebnisoffene Gespräche" mit der AfD aussprachen. Und das, obwohl Höckes "Flügel"-Netzwerk seit Anfang des Jahres vom Bundesamt für Verfassungsschutz als "Verdachtsfall" im Bereich des Rechtsextremismus geführt wird.

Der Brief ist ein Beleg für die neue Flexibilität Höckes - weg von der Rolle einer reinen Anti- und Bewegungspartei der Straße. Sein Kurs ist im "Flügel" nicht unumstritten. Doch er passt in das Konzept, das Gauland langfristig mit der AfD vor Augen hat. Und so lobt der Ehrenvorsitzende denn auch Höcke gegenüber dem SPIEGEL: Dessen Schreiben an die Thüringer CDU und FDP sei "klug und richtig" gewesen.