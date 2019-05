AfD-Führung Restaurant will Gauland und Weidel nicht bewirten

Es sollte ein Abendessen in der Mitte der Hauptstadt werden. Kurzfristig wollten die beiden AfD-Chefs Alexander Gauland und Jörg Meuthen mit Co-Fraktionschefin Alice Weidel, dem Fraktionsmanager Bernd Baumann sowie Pressesprecher Christian Lüth zusammenkommen.

Doch daraus wurde nichts.

Das Sekretariat der Pressestelle der AfD-Fraktion hatte für Montagabend im "Bocca di Bacco" angefragt, einem Restaurant in der Friedrichstraße, nicht weit vom Boulevard Unter den Linden gelegen. Der Edel-Italiener jedoch sagte ab - und begründete diesen Schritt politisch: "Politiker und deren Angestellte, die Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Religion, politischer Einstellung oder Hautfarbe diskriminieren und diskreditieren möchten wir nicht bedienen", heißt es in einer E-Mail an das Sekretariat der Pressestelle der Fraktion der Rechtspopulisten.

AfD-Fraktionspressesprecher Lüth, der den Vorgang auf Twitter öffentlich gemacht hatte, nannte ihn "undemokratisch und dumm". Ähnlich äußerte sich AfD-Fraktionsvize Beatrix von Storch: "Die politische Korrektheit ist doof wie Dosenbrot. Wahrscheinlich noch viel viel doofer", twitterte sie.

Gauland selbst nannte die verweigerte Bewirtung "lächerlich". Er habe in der Vergangenheit des Öfteren im "Bocca di Bacco" gut gespeist, sagte der AfD-Partei- und Co-Fraktionschef am Dienstag zum SPIEGEL.

Zuspruch fürs "Bocca di Bacco" gab es von der SPD. Die Berliner Staatssekretärin Staatssekretärin Sawsan Chebli twitterte: "Bella Italia."

Der Berliner SPD-Abgeordnete Sven Kohlmeier, Sprecher seiner Fraktion für Rechts- und Netzpolitik im Abgeordnetenhaus, schrieb auf Twitter: "Sehr cool und deutliches Statement gegen Hass und Diskriminierung vom Berliner Restaurant BoccaDiBacco. Soll'n die Typen von der AfD doch zu Hause essen."

Probleme mit dem Essen auswärts haben AfD-Politiker öfter. So hatten Restaurants in Berlin unter anderem SPIEGEL-Journalisten in jüngerer Zeit gebeten, Gespräche mit dem Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke - er gehört dem rechten "Flügel" in der Partei an - nicht mehr in ihren Räumlichkeiten stattfinden zu lassen.

Ein ähnlicher Fall wie jetzt im "Bocca di Bacco" hatte sich im November in einem Restaurant in München zugetragen. Damals war die AfD-Fraktionschefin im bayerischen Landtag, Katrin Ebner-Steiner, der "Goldenen Bar" im Haus der Kunst verwiesen worden. DieBetreiberin hatte die Politikerin mit Verweis (Lesen Sie hier die Geschichte) auf das multikulturelle Personal gebeten, das Restaurant zu verlassen, was Ebner-Steiner und ihre Begleitung auch taten. Juristisch ist ein solches Vorgehen durch das Hausrecht und die Vertragsfreiheit gedeckt.