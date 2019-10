AfD nach Thüringen-Wahl Gauland und Höcke warnen CDU vor Zusammenarbeit mit der Linken

Nach der Wahl in Thüringen zeichnet sich eine komplizierte Regierungsbildung ab. Die Linke wurde mit 31 Prozent zwar stärkste Kraft; für das bisherige rot-rot-grüne Bündnis reicht das aber nicht mehr aus. Die AfD holte 23,4 Prozent und wurde damit zweitstärkste Kraft. Die Christdemokraten erlitten starke Verluste und holten 21,8 Prozent der Stimmen. Nun muss also nach neuen Partnern gesucht werden.

Die Linke ist für "alle demokratischen Parteien" offen, die CDU zumindest zu Gesprächen mit der Linken bereit. Die AfD ist anderer Meinung. AfD-Chef Alexander Gauland hat die Union vor einer Zusammenarbeit mit der Linkspartei gewarnt. "Das ist eine gute Idee, damit die CDU endgültig untergeht", sagte Gauland am Tag nach der Landtagswahl in der Bundespressekonferenz.

Der thüringische CDU-Chef Mike Mohring will auch mit der Linken über eine Zusammenarbeit sprechen, nach dem er diese im Wahlkampf ebenso ausgeschlossen hatte wie ein Bündnis mit der AfD. Der Thüringer CDU-Fraktionsvize Michael Heym schloss eine Zusammenarbeit mit der AfD hingegen nicht grundsätzlich aus. Alle Optionen müssten geprüft werden - auch CDU, FDP und AfD könnten eine Mehrheit bilden, sagte er dem Sender MDR.

Gauland sieht Höcke "mitten in der Partei"

Wie Gauland warnte auch Höcke die CDU vor einer Koalition mit der Linken. Sollte sie sich dazu entschließen, würde sie laut Höcke dem Beispiel der italienischen Christdemokraten folgen und in der politischen Bedeutungslosigkeit landen.

Der thüringische AfD-Vorsitzende sieht die eigene Partei als potenziellen Nutznießer einer solchen Entwicklung: "Dann könnten wir das politische Erbe antreten." Höcke sagte, dass seine Partei weiterhin für eine Koalition mit der CDU offen sei.

Gauland variierte seine Aussage vom Wahlabend: Höcke stehe "mitten in der Partei", sagte Gauland in Berlin. Am Vorabend hatte Gauland noch gesagt: "Also, Herr Höcke rückt die Partei nicht nach rechts. Herr Höcke ist die Mitte der Partei."

Höcke ist der Gründer des rechtsnationalen "Flügels" in der AfD. Das Bundesamt für Verfassungsschutzteilte im Januar mit, es stufe den "Flügel" und die Nachwuchsorganisation "Junge Alternative" - anders als die Gesamtpartei - beide als "Verdachtsfall" im Bereich des Rechtsextremismus ein. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang sagte kürzlich in einem Interview mit dem SPIEGEL, der "Flügel" werde "immer extremistischer".

Höcke kündigte an, seinem Kurs in der Bundespartei zu mehr Geltung verhelfen zu wollen: "Ich glaube auch, dass dieser solidarische Patriotismus das Erfolgsmodell für die Gesamtpartei sein kann und sein sollte, wenn wir in den nächsten Jahren dann eine gesamtdeutsche Volkspartei werden wollen." Ob er beim Bundesparteitag der AfD Ende November für einen Posten im Parteivorstand kandidieren werde, ließ er auf Nachfrage hin offen.