Unterstützer und Ärzte hatten darüber informiert, dass Nawalny krankheitsbedingt erneut einen Gerichtstermin nicht habe wahrnehmen können. Zuvor hatte Nawalnys Anwalt mitgeteilt, der Oppositionelle leide unter Fieber, Schüttelfrost und Husten, bekomme aber keine medizinische Hilfe. Auch 290 russische Ärzte hatten einen offenen Brief an Kremlchef Wladimir Putin geschrieben, in dem sie sich für eine Behandlung Nawalnys einsetzten.