Der Parteivorstand der Linken hatte am Donnerstagabend bei einer Sondersitzung ebenfalls entschieden, die Kundgebung nicht zu unterstützen. Auch hier gab es Kritik an dem Verfahren, so wurde kritisiert, dass die Parteispitze nicht informiert wurde. Hauptgrund war aber auch hier die mangelnde Abgrenzung nach rechts. Rechte mobilisierten zur Teilnahme an der Demonstration.