Wahrer Geldgeber unbekannt

Wie NDR und WDR berichteten, ist bislang unbekannt, wer der wahre Geldgeber war. Medienberichte, in denen der Vorsitzende der Stiftung zitiert wurde, nährten im Frühjahr 2018 den Verdacht, dass die Stiftung tatsächlich nicht ihr eigenes Geld an die AfD überwiesen hatte. Laut Stiftungsstatut wurde sie am 3. Dezember 2015 in Den Haag gegründet, von dem heute 72-jährigen Pensionär Floris Marinus Berkhout. Dieser gab sich gegenüber dem SPIEGEL wortkarg. Ja, es habe eine Spende an die deutsche AfD gegeben, räumte er 2018 am Telefon ein, aber das Geld sei wieder zurückgekommen. Die »Stichting Identiteit Europa« stellte nach eigenen Angaben ihre Arbeit bereits zum 1. Oktober 2018 wieder ein.