Alle Antworten auf die FDP-Fragen an Habeck.

Hier nun die mit Spannung erwarteten Antworten, exklusiv und direkt aus der Spitze des Bundeswirtschaftsministeriums:

1. Ja. 2. Nein. 3. Jedenfalls nicht übermorgen. 4. Dumme Frage. 5. Ja. 6. Nein. 7. Nein. 8. Nein. 9. Hättet ihr wohl gerne. 10. Vielleicht. 11. Ja. 12. Keine Ahnung. 13. Wo die Sonne niemals hinscheint. 14. Warum nicht? 15. Weil das jede seriöse Berechnung bestätigt. 16. Nein. 17. Ja. 18. Ja. 19. Möglicherweise. 20. Dumme Frage. 21. Dumme Frage. 22. Dumme Frage. 23. Beim Installateur Ihres Vertrauens. 24. Tja, das wüssten wir auch gerne. 25. Das sollte selbst Ihnen klar sein. 26. Nein. 27. Nein. 28. Nein. 29. Na ja, kommt drauf an. 30. Doch, das meinen wir ernst. 31. Ja. 32. Klingt seltsam, ist aber so. 33. Weil er das studiert hat. 34. Womit wohl. 35. Nein. 36. Ja, sicher. 37. Sind weder verwandt noch verschwägert. 38. Weil er es kann. 39. Wir brauchen mehr Details. 40. Schreiben Sie es auf, wir beschäftigen uns später damit. 41. Wohl kaum. 42. 4,98 Euro im Sechserpack. 43. Nur Wasser, kein Haarspray. 44. Nein, ein Handschuh und ein Seil. 45. Das ist privat. 46. Das auch. 47. Nein. 48. Ausgeschlossen. 49. Merkt ihr selber? 50. Moment, darüber denken wir kurz nach … Nein. 51. Wenn nichts dazwischenkommt. 52. Ja. 53. Können wir gerne machen. 54. Nein. 55. Selbstverständlich. 56. Das hat mit der Schwerkraft zu tun und damit, dass sich die Bananenblüte dem Licht zuwendet. 57. Das müssen Sie den Kanzler fragen. 58. Weil wir mehr Stimmen haben als ihr. 59. Gegenfrage: Wollen Sie lieber in die Opposition?