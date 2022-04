Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Die Reihenfolge ist eine taktische Maßnahme: In der Regel wird der Antrag im Bundestag zuerst abgestimmt, der am weitesten geht. Ob das eine – oder aber keine Impfpflicht ist, darüber sind die Abgeordneten noch nicht einig. Wenn der Ampelantrag zur Impfpflicht als letzter abgestimmt werden sollte, könnten sich Abgeordnete noch umentscheiden, wenn die Anträge vorher keine Mehrheiten erhalten.

Bei dem Nato-Außenministertreffen in Brüssel ging es am Donnerstag unter anderem um zusätzliche Waffenlieferungen für die Ukraine. Baerbock sagte dazu, man schaue sich mit den Partnern an, wie man die Ukraine zukünftig intensiver und koordinierter unterstützen könne. Die Ukraine habe ein Recht auf Selbstverteidigung.