Tatsächlich hat der BND bereits seit Langem viele Dutzend Spionagesatelliten im Einsatz. Beginnend mit dem noch von Konrad Adenauer 1953 gestarteten »Späh­vogel 1« wurden jährlich zwei bis drei bundesdeutsche Erkundungskisten in den Orbit geschleudert, zunächst ent­wickelt von AEG, später von Siemens. Mit der Wiedervereinigung kamen zwölf DDR-Flugkörper der Serie »Kosmotron« hinzu.

Das so entstandene, reibungslos ope­rierende deutsche Spionagenetzwerk »Schlauschau« liefert seit Jahrzehnten hochpräzise Informationen aus aller Herren Länder von Afghanistan bis Zypern. Jeden Morgen entsteht daraus ein streng geheimer Bericht, die sogenannte »Schlauschauschau« wird durch die geheimen BND-Tunnel per Flüsterpost direkt an die Regierungs­spitze transportiert.