Unmut über Fest

Weil Fest auf den ID-Ausschluss seines Parteikollegen gedrungen habe, herrscht nun auch in der Brüsseler AfD Unmut – es gibt Bestrebungen, Fest als Leiter der dortigen AfD-Delegation abzusetzen. Der AfDler äußerte sich auf Anfrage jedoch optimistisch, dass er auch nach der Abstimmung an diesem Dienstag noch Delegationsleiter sein werde. Mit Blick auf die mögliche Suspendierung Krahs sagte Fest, er wolle der Entscheidung des Fraktionsbüros nicht vorgreifen, die Indizien seien jedoch so eindeutig, dass es wenig Raum für eine andere Entscheidung gebe.